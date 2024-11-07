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Рогов: назначенный Киевом глава Запорожской области имеет наркозависимость

Рогов: назначенный Киевом глава Запорожской области имеет наркозависимость

Документы, найденные в архивах медицинских учреждений городов Мелитополь и Бердянск в Запорожской области, свидетельствуют о наличии наркотической зависимости у назначенного Киевом главы региона Ивана Федорова.

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