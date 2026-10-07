В Минске стартовал контртеррористический форум СНГ-ШОС

В столице Белоруссии 7 октября открылся контртеррористический форум СНГ-ШОС «На форум приглашены делегации 127 компетентных органов государств-членов, наблюдателей и партнёров по диалогу с ШОС, а также представителей стран Содружества», — рассказал специальный корреспондент RT Валентин Горшенин.