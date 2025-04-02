Владимир Николаев продолжает поддерживать фронт: пятая поездка на передовую

Владимир Николаев во время своей пятой поездки на передовую посетил военных 14-й армии ВВС и ПВО. Он поддержал бойцов и поблагодарить их за стойкость и мужество, передал им благодарности от депутата Государственной Думы Виктории Николаевой и фонда ВВН.