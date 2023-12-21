11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра

Миром кино правят кинозвёзды. Именно они своим присутствием в кадре, на постерах и в трейлерах завлекают на киносеансы зрителей, обогащая кинокомпании, что является стимулом студийных боссов продолжать создавать новые проекты.
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