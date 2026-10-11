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Дзюдоист из Мангистау победил спортсмена из Франции на чемпионате мира

Дзюдоист из Мангистау победил спортсмена из Франции на чемпионате мира

Мангистауский дзюдоист Жантилек Нуртилепулы одержал победу над французским спортсменом в смешанных командных соревнованиях чемпионата мира по дзюдо в Баку.

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