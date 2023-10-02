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"Аэрофлот" вывел из иностранного лизинга 17 самолетов

"Аэрофлот" вывел из иностранного лизинга 17 самолетов

Unsplash Авиакомпания "Аэрофлот" урегулировала иностранный лизинг по 17 самолетам, принадлежавшим ирландской компания SMBC Aviation Capital, благодаря чему авиалайнеры перешли в собственность российского страховщика "НСК".

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