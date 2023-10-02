"Аэрофлот" вывел из иностранного лизинга 17 самолетов

Unsplash Авиакомпания "Аэрофлот" урегулировала иностранный лизинг по 17 самолетам, принадлежавшим ирландской компания SMBC Aviation Capital, благодаря чему авиалайнеры перешли в собственность российского страховщика "НСК".
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