Подводный кабель связи между Литвой и Швецией оказался перерезан

Подводный телекоммуникационный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Литвой и Швецией, оказался поврежден неизвестными лицами, сообщил директор по технологиям владельца кабеля – оператора Telia Андрюс Шемешкявичюс.
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