Смертная казнь в России: адвокат объяснил, почему разговоры о ее возврате – предвыборный популизм

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Дискуссия о возвращении смертной казни в России вспыхнула с новой силой после того, как экс-генпрокурор Юрий Скуратов высказался за ее применение по делам о терроризме и преступлениях против человечности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии