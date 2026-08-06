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Смертная казнь в России: адвокат объяснил, почему разговоры о ее возврате – предвыборный популизм

Смертная казнь в России: адвокат объяснил, почему разговоры о ее возврате – предвыборный популизм

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Дискуссия о возвращении смертной казни в России вспыхнула с новой силой после того, как экс-генпрокурор Юрий Скуратов высказался за ее применение по делам о терроризме и преступлениях против человечности.

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