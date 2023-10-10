Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»

Да, обо..... пиндосы и на этот раз по-полной....

Россиянин

Все они знали. Сейчас СМИ накручивается что во всем виноват Иран. Что именно Иранские военные спланировали атаку на Израиль. Цель проста: Повод напасть на Иран. Ну а Палестинцы и евреи "расходный материал".