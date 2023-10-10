Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
Комментарии
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Samarium
Да, обо..... пиндосы и на этот раз по-полной....
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20 час.
Россиянин
Все они знали. Сейчас СМИ накручивается что во всем виноват Иран. Что именно Иранские военные спланировали атаку на Израиль. Цель проста: Повод напасть на Иран. Ну а Палестинцы и евреи "расходный материал".
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2 час.
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