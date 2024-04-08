В ОАК обсудили развитие кадрового потенциала в авиастроении

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) состоялось совместное заседание экспертного совета Комитета Государственной Думы по промышленности и торговли и комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России.
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