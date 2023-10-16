Оперативники изъяли у жителя Пензенской области партию мефедрона в особо крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России была получена оперативная информация о причастности жителя Пензенской области к незаконному обороту наркотиков.
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