Светлое Воскресение – надежда и сила России!

Дорогие братья и сёстры, соотечественники, товарищи! В четвёртый раз мы встречаем Светлое Христово Воскресение в условиях Специальной военной операции, на фоне испытаний, когда каждый день идёт борьба не только за землю, но за саму душу России.
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