Экстремальный апрель в Центральной России: покачивания от марта до июля

В Центральной России апрель удивил резкими температурными скачками. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в этом месяце температуры колеблются от мартовских до июльских, устанавливая новые рекорды погоды.
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