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Царьград

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СМИ: в аварии на трассе Ижевск – Пермь погибли два человека

СМИ: в аварии на трассе Ижевск – Пермь погибли два человека

22 пассажира получили травмы различной степени тяжести, включая 3 детей.На трассе Ижевск – Пермь автобус, следовавший из Удмуртской республики в Прикамье, столкнулся с легковым автомобилем около деревни Пихтовка.

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