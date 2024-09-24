Адвокат Алешкин сказал, как может быть поделен бизнес Шнурова при разводе

Доходы от ИП музыканта Сергея Шнурова могут стать предметом обсуждения при бракоразводном процессе. В случае раздела имущества, суд будет обращать внимание на доходность и функцию, сказал в комментарии aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии