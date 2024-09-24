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Адвокат Алешкин сказал, как может быть поделен бизнес Шнурова при разводе

Адвокат Алешкин сказал, как может быть поделен бизнес Шнурова при разводе

Доходы от ИП музыканта Сергея Шнурова могут стать предметом обсуждения при бракоразводном процессе. В случае раздела имущества, суд будет обращать внимание на доходность и функцию, сказал в комментарии aif.

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