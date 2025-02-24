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Конец эпохи слабости

Конец эпохи слабости

  Доброе утро, Империя. Последние лет тридцать в мире правило право слабых. Пожалуй, это не первый подобный пример в истории (Римская империя загнулась, когда тоже погрязла в роскоши, слабости институтов и потакании отдельным слоям общества), но это первый пример на нашей коллективной памяти.

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