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Царьград

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Депутат Гаврилов разъяснил нюансы регистрации птиц до 2026 года

Депутат Гаврилов разъяснил нюансы регистрации птиц до 2026 года

Русские начали регистрировать птиц в системе «Хорриот». Владельцы хозяйств с более 10 голов спешат в МФЦ, несмотря на отсрочку до сентября 2029 года для тех, у кого 10 птиц или меньше.

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