Депутат Гаврилов разъяснил нюансы регистрации птиц до 2026 года

Русские начали регистрировать птиц в системе «Хорриот». Владельцы хозяйств с более 10 голов спешат в МФЦ, несмотря на отсрочку до сентября 2029 года для тех, у кого 10 птиц или меньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Попахивает сабот...
- Генерал, которому...
- "Попахивает сабот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым