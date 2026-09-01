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Китайский суд заморозил активы Nexperia — крупного мирового поставщика автомобильных чипов — на три года

Китайский суд заморозил активы Nexperia — крупного мирового поставщика автомобильных чипов — на три года

Активы оцениваются в 300 миллионов долларов Суд в Китае заморозил активы нидерландского производителя полупроводников Nexperia и его подразделения по выпуску оборудования на сумму около $300 млн.

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