Китайский суд заморозил активы Nexperia — крупного мирового поставщика автомобильных чипов — на три года

Активы оцениваются в 300 миллионов долларов Суд в Китае заморозил активы нидерландского производителя полупроводников Nexperia и его подразделения по выпуску оборудования на сумму около $300 млн.
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