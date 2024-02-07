Двое смоленских подростков работали курьерами мошенников

Они помогали жуликам проворачивать схему «родственник попал в ДТП». Полицейские задержали обоих. В настоящее время на несовершеннолетних возбудили уголовные дела Пять пенсионерок из Смоленской области обратились к стражам порядка после звонков мошенников.