Двое смоленских подростков работали курьерами мошенников

Они помогали жуликам проворачивать схему «родственник попал в ДТП». Полицейские задержали обоих. В настоящее время на несовершеннолетних возбудили уголовные дела Пять пенсионерок из Смоленской области обратились к стражам порядка после звонков мошенников.
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