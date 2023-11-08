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Депортация 15 тысяч мигрантов: подведены итоги федеральной комплексной операции «Нелегал–2023»

Депортация 15 тысяч мигрантов: подведены итоги федеральной комплексной операции «Нелегал–2023»

Комплексная оперативно-профилактическая операция "Нелегал–2023", организованная Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по финансовому мониторингу, проводилась в два этапа - с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября текущего года.

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