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Казанның «Миллениум» күперендә ике мотоциклчы катнашындагы авария видеога эләккән

Казанның «Миллениум» күперендә ике мотоциклчы катнашындагы авария видеога эләккән

Шәһәр Дәүләт автоинспекциясе Казанның «Миллениум» күперендә мотойөреш вакытында булган юл-транспорт һәлакәте видеосын тәкъдим итте.

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