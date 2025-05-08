Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
    Главное, чтобы президент Путин понял, что Трамп крутит его, как лоха!😱👈😜С Трампом не дого...
  • Юрий Юрченко
    Орешники, Искандера, другие убойные ресурсы, к бою по центрам, в том числе, по евротварям...Достали! Путин да...
  • Evgenija Palette
    Опять Бес вмешался... Кто б ему вложил мозги... с его перемириями... Так и подмывает...направить порядочных людей не ...Польские наёмники...

НАТО уже не спасти: Россия сказала свое слово

НАТО уже не спасти: Россия сказала свое слово

Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне© AP Photo / Frank Augstein Россия продемонстрировала полную несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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