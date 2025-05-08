Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне© AP Photo / Frank Augstein Россия продемонстрировала полную несостоятельность НАТО, заявил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии