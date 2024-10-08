Чем Иран пробил хваленый щит ПВО Израиля

«Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля.
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