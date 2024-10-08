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Чем Иран пробил хваленый щит ПВО Израиля

Чем Иран пробил хваленый щит ПВО Израиля

«Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля.

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