Самые смешные животные 2024 года

Лучшее, что было в этом году! Одни белые и пушистые, другие дикие, но симпатичные, и все — зверски ржачные! фото: Comedy Wildlife Photography AwardsКонца света года мы всегда ждем из-за двух трогательных и смехотворных событий.
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