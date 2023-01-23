Военное обозрение

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В Киеве ожидают от очередного заседания контактной группы по Украине решения вопроса по поставкам боевой авиации

В Киеве ожидают от очередного заседания контактной группы по Украине решения вопроса по поставкам боевой авиации

Очередная встреча контактной группы по Украине, которая получила название "Рамштайн" по месту постоянного проведения, состоится в ближайшее время.

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