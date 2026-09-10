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Врач Артамохина: «Московский чекап» поможет управлять рисками для здоровья

Врач Артамохина: «Московский чекап» поможет управлять рисками для здоровья

Врач поликлиники № 5 Елена Артамохина рассказала Агентству городских новостей «Москва», что «Московский чекап» помогает вовремя обнаруживать риски заболеваний.

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