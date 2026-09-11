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Газета.ру

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СБУ заочно обвинила митрополита Тихона в двух уголовных преступлениях

СБУ заочно обвинила митрополита Тихона в двух уголовных преступлениях

Служба безопасности Украины заочно предъявила митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (в миру — Георгий Шевкунов) подозрения по двум статьям УК, о чем сообщила в своем Telegram-канале.

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