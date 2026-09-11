СБУ заочно обвинила митрополита Тихона в двух уголовных преступлениях

Служба безопасности Украины заочно предъявила митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (в миру — Георгий Шевкунов) подозрения по двум статьям УК, о чем сообщила в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Кашвар: р...
- В редакции Ura.ru...
- ИВ Врач Каландия: мя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым