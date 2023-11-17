Зеленский считает встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина благоприятной для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что недавняя встреча президента США Джо Байдена и китайского президента Си Цзиньпина «благоприятна» для Украины, которая уже почти два года противостоит России, сообщает Agerpres.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии