В Бурятии в рамках уголовного дела устанавливаются лица, причастные к убийству ребенка

14 июля 2021 года поздним вечером в одном из домов в селе Ильинка обнаружено тело годовалого ребенка с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы.
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