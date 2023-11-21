"Сдернуты соромные пологи - назван защитник украинской певицы Лорак", - "следы" привели в Кремль

По заслугам этого Пескова вполне нормально было бы четвертовать. А куда же смотрит добродетельный гарант???

лл

лина любимцева

ПОЧЕМУ ПУТИН не реагирует на вызывающее поведение Пескова?!! Или Песков слишком много знает о Путине и может его скомпрометировать?!! СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ... Ну и какое может быть после всего этого доверие?