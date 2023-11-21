"Сдернуты соромные пологи - назван защитник украинской певицы Лорак", - "следы" привели в Кремль

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Комментарии
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В
Владимир
По заслугам этого Пескова вполне нормально было бы четвертовать. А куда же смотрит добродетельный гарант???
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2 час.
лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ ПУТИН не реагирует на вызывающее поведение Пескова?!!  Или Песков слишком много знает о Путине и может его скомпрометировать?!! СКЛАДЫВАЕТСЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ... Ну и какое может быть после всего этого доверие?
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2 час.
Анатолий Витушкин
Песков слишком много знает государственных секретов, так что его либо держать на привязи, либо.....
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1 час.

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