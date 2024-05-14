Политика как он...
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Политика как она есть

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Не врать, не брать, совершенствоваться и побеждать! Основные мысли из выступления Белоусова в СФ

Не врать, не брать, совершенствоваться и побеждать! Основные мысли из выступления Белоусова в СФ

Буквально час назад Андрей Белоусов закончил своё интереснейшее выступление в стенах Совета Федерации (СФ), где закончил его такими словами: «Я всегда руководствовался железобетонным принципом: ошибиться можно – врать нельзя!».

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А он чего уже президентом стал?
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15 час.
alik3456 Джексон
Брать нельзя! Воровать можно! Ошибся я немножко , на мильярдов 200 , как так. Исправлюсь...
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Когда говорят на публику такие громкие слова, это настораживает!
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13 час.

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