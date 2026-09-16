Экс-главред ЦСКА ТВ о скандальном уходе из клуба: «Если бы всего этого не было, я бы так и осталась в этом болоте»

Бывший главный редактор ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева заявила, что поступила правильно, уволившись из армейского клуба из-за скандала вокруг презентации полузащитника Юсуфа Языджи в январе 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым