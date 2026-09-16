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Экс-главред ЦСКА ТВ о скандальном уходе из клуба: «Если бы всего этого не было, я бы так и осталась в этом болоте»

Экс-главред ЦСКА ТВ о скандальном уходе из клуба: «Если бы всего этого не было, я бы так и осталась в этом болоте»

Бывший главный редактор ЦСКА ТВ Катерина Кирильчева заявила, что поступила правильно, уволившись из армейского клуба из-за скандала вокруг презентации полузащитника Юсуфа Языджи в январе 2022 года.

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