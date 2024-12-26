Лилиан Тюрам о расизме в футболе: «Молчание белых игроков – печальный факт. Почему они ничего не делают?»

«Когда чернокожий игрок сообщает о проявлениях расизма, первое, что ему говорят, – это успокоиться. Он хочет уйти с поля, но его партнеры по команде и игроки другой команды говорят ему: «Успокойся, не уходи с поля».
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