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Регионы России

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Пловчиха Алина Гайфутдинова получила подарок от мэра Обнинска

Пловчиха Алина Гайфутдинова получила подарок от мэра Обнинска

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по плаванию Алина Гайфутдинова рассказала о подарке, который она получила от мэра Обнинска Стефана Перевалова.

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