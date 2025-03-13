Китай и Пакистан запланировали совместное изучение Памира и Каракорума

Ряд научных экспедиций в высокогорные районы Памира, Гиндукуша и Каракорума с целью изучения причин стихийных бедствий запланировали Северо-западный университет Китая (NWU) и Международный институт в Каракоруме (KIU) Пакистана, 13 марта сообщило агентство Associated Press of Pakistan.
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