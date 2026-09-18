Где купить бензин и дизель по 100 рублей за литр в Крыму вечером 18 сентября: список АЗС

Сегодня, 18 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин и дизель АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: (список обновляется) Симферополь улица Бела Куна, 43 (АЗС Грифон) В наличии: АИ-95 улица Генерала Васильева, 30А (АЗС Грифон) В наличии: ДТ Симферопольский район пос.