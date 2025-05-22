Русские дроны атаковали Киев под звуки сирен и паники Юлия СоколоваУтром 20 мая столица Украины проснулась под звуки тревожных сирен — над городом были зафиксированы враждебные беспилотные летательные аппараты.
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