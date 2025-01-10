Юрий Ильинов

«Планы сорваны». Названо оружие, остановившее вражеский штурм под Курском «АиФ»: новое оружие России остановило штурм ВСУ в Курской области Вооруженные силы РФ продолжают успешно использовать в Курской области новейшую разработку оборонной отрасли. Речь идет о беспилотниках, управляемых посредством тонкого оптоволоконного кабеля. Эти дроны атаковали группировки ВСУ в хуторе Бердин. Данный тип вооружения начал применяться в боевых действиях лишь в конце 2024 года, но уже доказал свою эффективность в ликвидации противника. Использование таких беспилотных летательных аппаратов позволило предотвратить контратаки Вооруженных сил Украины в районе Суджи. Беспилотники на оптоволоконном кабеле, устойчивые к воздействию вражеских средств радиоэлектронной борьбы, уничтожили британские танки Challenger 2 и другую технику НАТО. «А курская группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оснащена лучше всех остальных подразделений. В результате противник понес потери как в технике, так и в личном составе. Планы киевского командования по расширению своего плацдарма в Курской области были сорваны», отметили корреспонденты издания «АиФ».