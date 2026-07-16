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Царьград

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Плющенко сказал о деградации в России. Но не сказал, что ждёт его сына в Баку

Плющенко сказал о деградации в России. Но не сказал, что ждёт его сына в Баку

Фигурист Евгений Плющенко в попытках объяснить необходимость перевода его сына в сборную Азербайджана, как подметили многие, наговорил, очевидно, лишнего, заявив о деградации спортивной дисциплины в России.

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