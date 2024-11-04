Режиссер Никита Михалков раскритиковал «Первый канал» за выпуск в эфир фильма 90-летнего телеведущего Владимир Познер «Турецкая тетрадь».
Фильм Познера может привести к отставке Эрнста
Комментарии
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Александр Рус
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9 час.
Валера Морозов
С Познером давно все ясно. А что касается отставки Эрнста- так кто ж его отставлять будет?
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7 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Там на этом "нашем" ТВ многих бы в отставку выгнать следует...Чистить и чистить....Тут по неволе Сталина вспомнишь...
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6 час.
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