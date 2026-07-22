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Контрафронт

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Нигерия: по меньшей мере один человек был убит, еще один ранен, а 11 человек похищены, а затем...

Нигерия: по меньшей мере один человек был убит, еще один ранен, а 11 человек похищены, а затем спасены после того, как бандиты напали на автомобиль на дороге Гамми-Сокото в штате Замфара в утренние часы по местному времени 21 июля.

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