Нигерия: по меньшей мере один человек был убит, еще один ранен, а 11 человек похищены, а затем спасены после того, как бандиты напали на автомобиль на дороге Гамми-Сокото в штате Замфара в утренние часы по местному времени 21 июля.
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