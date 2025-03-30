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Когда «Притяжение» иссякло. Почему разошлись Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Когда «Притяжение» иссякло. Почему разошлись Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Артистка как-то обмолвилась, что в будущем видит себя счастливой женой и обладательницей «Оскара». С учетом, что Ирина Старшенбаум снималась в Италии в фильме Майкла Уинтерботтома, она движется прямиком ко второй цели, а вот с первой все обстоит сложнее.

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