Когда «Притяжение» иссякло. Почему разошлись Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Артистка как-то обмолвилась, что в будущем видит себя счастливой женой и обладательницей «Оскара». С учетом, что Ирина Старшенбаум снималась в Италии в фильме Майкла Уинтерботтома, она движется прямиком ко второй цели, а вот с первой все обстоит сложнее.