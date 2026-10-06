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Царьград

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Минцифры: Интернет-трафик в России снизился на 6% во II квартале

Минцифры: Интернет-трафик в России снизился на 6% во II квартале

Во II квартале 2026 года интернет-трафик в России сократился на 6% до 12,1 млрд Гб. Снижение отмечено в 74% регионов.

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