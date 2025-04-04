Apple потеряла более 320 млрд долларов капитализации из-за пошлин Трампа

Акции Apple резко упали в четверг после объявления накануне Дональдом Трампом новых тарифов: ценные бумаги Apple подешевели более чем на 9%, и это, по данным CNBC, может стать самым большим падением за последние пять лет.
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