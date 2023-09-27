Момент взрыва на складе в Ташкенте попал на видео

Момент взрыва на территории склада в Ташкенте запечатлела одна из камер видеонаблюдения. После взрыва на территории вспыхнул пожар, на место выдвинулись 16 пожарно-спасательных бригад, сообщили в Telegram-канале МЧС Узбекистана.
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