Момент взрыва на складе в Ташкенте попал на видео

Момент взрыва на территории склада в Ташкенте запечатлела одна из камер видеонаблюдения. После взрыва на территории вспыхнул пожар, на место выдвинулись 16 пожарно-спасательных бригад, сообщили в Telegram-канале МЧС Узбекистана.