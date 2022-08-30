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Китай потребовал от США прекратить вооружение Тайваня

Китай потребовал от США прекратить вооружение Тайваня

Китай обвинил США в нарушении принципа целостности страны из-за продажи оружия Тайваню. Как подчеркнули в посольстве КНР, Вашингтон не вправе вторгаться во внутренние дела государства и влиять на "принцип одного Китая", передаёт РИА Новости.

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