Китай потребовал от США прекратить вооружение Тайваня

Китай обвинил США в нарушении принципа целостности страны из-за продажи оружия Тайваню. Как подчеркнули в посольстве КНР, Вашингтон не вправе вторгаться во внутренние дела государства и влиять на "принцип одного Китая", передаёт РИА Новости.