Последние несколько лет американцев преследуют сплошные неудачи. Всё больше государств показывают открытое неповиновение воли США и это наносит серьёзный удар не только по престижу, но и по экономике американцев.
Моди, который отказался предать Россию и глупость США
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Красиво, но упрощённо, на деле всё сложнее. Напомню, что многогранную конкуренцию никто не может отменить.
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3 час.
Наталия Шумакова
Упрощенно - это хорошо и всем понятно. Краткость - сестра таланта. Кому нужны чьи-то длинные разглагольствования!
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2 час.
СЯ
Сергей Языченко
Классная статья. Конечно, можно ещё порассуждать о конкуренции, но не надо так глубоко нырять. Для обычных людей - всё коротко и ясно.
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1 час.
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