Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия провел прием граждан по вопросам, относящимися к сфере предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Зелимхан Дзауров в целях обеспечения защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности провел выездной прием граждан на территории городов Сунжа, Карабулак и Сунженского муниципального района.
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