Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия провел прием граждан по вопросам, относящимися к сфере предпринимательства

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия Зелимхан Дзауров в целях обеспечения защиты законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности провел выездной прием граждан на территории городов Сунжа, Карабулак и Сунженского муниципального района.