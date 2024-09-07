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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер экс-капитан «Ливерпуля» Йейтс, ему было 86 лет. Шотландец страдал от болезни Альцгеймера в последние годы

Экс-футболист мерсисайдской команды было 86 лет. В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера. Сегодня флаги на всех клубных площадках будут приспущены.

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