Котяков рассказал про отсутствие планов отмены шестидневки в декабре

Перед Новым годом у россиян будет три выходных дня График выходных и праздничных дней в этом году пока менять не планируется, сказал ТАСС глава Минтруда России Антон Котяков, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии